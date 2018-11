Résumé de la semaine du 12 novembre au 16 novembre

Cette semaine, l’enquête avance sur l’accident de bus. Samuel Chardeau est interrogé par Lucie, qui lui confirme la présence de codéine dans son sang le soir du drame. Mais il se défend. Ce soir-là, Samuel a pris des cachets contre son mal de crâne. Son passé de toxicomane ne joue pas en sa faveur… Samuel en est certain, quelqu’un a trafiqué ses freins. Il en fait part à Renaud. Prêt à tout pour plaider son innocence, Chardeau va jusqu’à soudoyer le surveillant du parking pour récupérer les vidéos de surveillance le soir de l’accident. Pendant ce temps, Christelle a déjà porté plainte contre Samuel, Olivier hésite. À son tour, Lou persuade Leila de faire payer le coupable qui a envoyé sa fille à l’hôpital… Noor ouvre les yeux. Va-t-elle sortir du coma ? De son côté, Samuel retrouve ses vieux démons. À cran, il se soûle. Son père le retrouve à moitié conscient sur son lit. Mais lorsqu’il visionne les vidéos du parking, il découvre que quelqu’un a bel et bien saboté sa voiture ! Plus motivé que jamais à mettre la main sur le coupable, Samuel tente de retrouver la confiance de Leila, qui refuse de l’écouter. Elle retourne chez elle, auprès de sa famille. De son côté, Maxime avoue à Bart qu’il recommence à fréquenter Clémentine. Une relation impossible aux yeux de Bart, qui tente de le convaincre d’abandonner. Le cousin de Maxime se rend à l’hôpital et explique à Clémentine qu’elle fait un mauvais choix…