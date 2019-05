Résumé de la semaine du 13 au 17 mai 2019

Cette semaine, Anna et Karim ne se comprennent plus… De plus en plus sceptique, il met des doutes sur la crédibilité de sa petite-amie. Karim fait part de ses ressentis à Lucie et Martin. Et si elle était à l’origine de l’enlèvement de César ? Anna est finalement placée en garde à vue. Alors que Rose est revenue sur ses aveux et innocentée, la sœur de Chloé devient la principale suspecte. Margot commence à penser que Nicolas et sa femme sont complices dans la disparition de son fils. Ils finissent par être interrogés par la police… Ils avouent tout : César est entre les mains de Jean-Charles et Natalia Verrier ! Le cauchemar est fini, Margot et son bébé vont de nouveau être réunis ! De son côté, Victoire est souffrante. Elle fait une grosse erreur médicale et manque de tuer Christelle. Mal en point, elle s’évanouit… Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.