Le résumé de la semaine du 13 au 17 novembre

Tiphaine retient toujours Alex prisonnier, pensant qu'il l'aime autant qu'elle l'aime. Judith va se faire opérer par Tiphaine. Christophe, l'ami d'Alex, reconnait Tiphaine en tant que la maîtresse d'Alex. Chloé ne veut plus que Tiphaine opère sa fille. Pendant ce temps, Alex souffre d'hypertension sévère. Tiphaine lui sauve la vie. Chloé s'aperçoit que Tiphaine a la bague d'Alex. Elle agresse Chloé et s'enfuit. Les soupçons de Chloé à l’égard de Tiphaine se renforcent. Pendant ce temps, Tiphaine injecte un produit à Alex. Que lui a-t-elle fait ? Le père de Sara, Guy, revient à Sète pour demander pardon à Béatrice pour ce qu'il lui avait fait. En effet, Guy était un mari violent. Mais les démons de Guy reviennent et il frappe de nouveau Béatrice. La mère de Sara a peur et appelle Leïla à l'aide. Résumé de la semaine du 13 au 17 novembre de demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.