Résumé de la semaine du 14 au 18 janvier

Cette semaine dans Demain nous appartient, Lucie reprend le travail après avoir reçu un violent coup sur la tête donné par le tueur. Laurence Moiret a été sauvée in extremis des mains du tueur alors qu’elle était à l’hôpital pour un examen. La police arrive à localiser la planque de Castillon. C’est la surprise quand ils arrivent sur place : le tueur s’est suicidé… Marc Véry doute de ce suicide et pense que le vrai tueur court toujours et qu’il a maquillé la scène en suicide. Après l’autopsie de Castillon, le légiste en vient à la même conclusion. Lucie se rapproche de plus en plus de Véry. Alors qu’il doit passer sa dernière nuit en prison au commissariat, Lucie décide de le rejoindre. Ils couchent ensemble ! La vidéo de leurs ébats fuite et tout le commissariat est au courant. Hors de lui, Karim tabasse Véry pour le faire parler ! Qui a placé la caméra sur la veste de Lucie ? La visiteuse de prison Sandra Meyer révèle son vrai visage. Elle n’est pas aussi malade qu’elle le prétend. A-t-elle envoyé la vidéo ? Serait-elle une complice de Véry ? Marianne refuse toujours de se faire opérer de son cancer du sein. Elle ne souhaite pas non plus en parler à ses filles malgré l’insistance de Renaud. Renaud avoue à André que Marianne est malade. André va confronter Marianne et lui fait du chantage : si elle ne se soigne pas, il ira tout révéler à Anna et Chloé.