Résumé de la semaine du 15 au 19 avril 2019

Cette semaine, l’état de santé d’Arthur est préoccupant. Le jeune homme, qui a très mal au bras depuis plusieurs jours, ne l’a dit à personne. Jusqu’au jour où Sandrine et Laurence le retrouvent chez allongé et inconscient sur le sol. De nouveau à l’hôpital, Victoire à de mauvaises nouvelles à leur communiquer. Elle a reçu ses résultats d’analyses et ils ne sont pas bons, l’infection est toujours bien présente. Gabriel avoue à sa mère se sentir coupable de l’état de santé de son ami. Mais Morgane le rassure tant bien que mal. Pour sauver la vie d’Arthur, les médecins ont dû l’amputer. À son réveil, il dit préférer la mort à cette situation. Il tente alors de se suicider… Au lycée, Chloé informe les élèves de l’amputation de leurs camardes, qui sont sous le choc. La culpabilité ronge Gabriel qui décide de tout avouer à la police. De son côté, Hugo retourne en prison à cause du trafic de portables. Bart décide de venger Hugo en faisant payer Julien. Gabriel le dénonce à la police et il se retrouve en état d’arrestation. Nicolas a trahi la confiance de Margot en faisant venir les Verrier chez les Delcourt…