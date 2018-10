Résumé de la semaine du 15 au 19 octobre

Cette semaine, Lucie est à l’hôpital après avoir reçu une balle dans le ventre. Entre la vie et la mort, le lieutenant Salducci est dans le coma. Pour Victoire, une intervention chirurgicale s’impose de toute urgence. Une situation dramatique pour Karim, qui s’en veut énormément. De son côté, Martin espère que Lucie va s’en sortir. Mais elle fait un arrêt cardiaque. Victoire et Rémy tentent de la réanimer et réussissent. Karim est à son chevet lorsqu’elle se réveille. Derrière les barreaux après son altercation avec Delors, Yves finit par sortir sous contrôle judiciaire. Lou lui annonce la bonne nouvelle : Patrick a refusé de porter plainte contre lui. L’enquête sur le véritable coupable du meurtre de Pauline Gardel est rouverte. Ethan est interrogé par Martin, qui reconnaît le visage du tueur. L’homme en question est retrouvé. Il s’agit de Bruno Werner. Au commissariat, il se confronte à l’interrogatoire de Martin, qui le soumet à un test ADN. Sous pression, Werner passe aux aveux et admet avoir étranglé la femme d’Yves, ce qui innocente Delors. À l’hôpital, Victoire organise une fête de retrouvailles en l’honneur de Lucie. De son côté, Bilel décide de régler ses comptes avec Samuel. Il se rend sur son lieu de travail et fait un scandale. Le ton monte entre les deux hommes et la scène dégénère. Bilel et Chardeau en viennent aux mains ! Leïla, Renaud et Rémy interviennent et réussissent à les séparer. Encore sous le choc, Bilel est blessé au visage mais refuse les soins de sa femme. Affectée par la situation, Noor ne comprend pas la réaction de sa sœur, qui arrive à prendre du recul et rationnalise. Soraya positive et rassure sa petite sœur. Anna a toujours de forts sentiments envers Karim. Elle retourne chez lui et ils s’embrassent !