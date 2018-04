Le résumé de la semaine du 16 au 20 avril

Alex est toujours perturbé par ses visions. A la recherche de réponses, il demande de l'aide à Oriane, une voyante. Cette dernière l'encourage à aller demander des explications à ses parents concernant ce petit garçon au manteau rouge. Inquiète pour son mari, Chloé demande à Anna et Karim d'enquêter sur cette voyante, et elle finit par découvrir un terrible secret de son passé. Oriane aurait poussé un ancien client au suicide. La voyante est-elle vraiment une menteuse ? Est-elle dangereuse ? Mais depuis que Chloé a vu la prédiction d'Oriane se réaliser sous ses yeux, elle doute de plus en plus de la sincérité des parents d’Alex. Alex et Chloé confrontent Jacques et Catherine et apprennent la vérité sur les visions d’Alex. Pour en savoir plus, rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1.