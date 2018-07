Résumé de la semaine du 16 au 20 juillet

Cette semaine, une jeune femme est assassinée sur la plage de Sète. Elle recherchait une ancienne amie qu’elle a connue à Sète il y a très longtemps. Elle portait un médaillon avec sa photo. A l’hôpital, Marianne reconnait Chloé à 17 ans sur la photo. Chloé va identifier le corps à la morgue et pense reconnaitre son amie Rose. Mais Rose Latour est bien vivante et débarque à Sète. Les retrouvailles entre Chloé et Rose sont émouvants, les deux anciennes amies se racontent leur vie. Chloé découvre que Rose est aujourd’hui mariée à Raphaël, un autre ancien ami du lycée. Raphaël est devenu un écrivain à succès avec son roman « Sauvage ». Par curiosité, Alex commence à lire le roman de Raphaël et s’aperçoit qu’il raconte les relations amoureuses d’un homme et deux femmes. Il comprend que le roman raconte l’histoire de Chloé, Rose et Raphaël quand ils étaient jeunes. Chloé avoue être sortie avec Raphaël au lycée et Alex devient jaloux. La relation entre Rose et Raphaël semble conflictuelle. Alors que Karim et Anna envisagent d’avoir un enfant ensemble, Nina tombe gravement malade. Elle est atteinte d’une maladie génétique rare. Seule une greffe de moelle osseuse peut la sauver. Mais faut-il encore que ses parents soient compatibles.