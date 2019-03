Résumé de la semaine du 18 au 22 mars 2019

Cette semaine, Corkas, qui héberge illégalement Bilel, lui fait savoir que le braquage est annulé. Mais Corkas a des doutes sur son ancien codétenu et à raison : Bilel est une taupe, il travaille pour la police ! De son côté, la police arrête Virginie et Jules. Les deux hommes s’enfuient et montent un plan contre la police. L’opération tourne mal et Martin autorise l’ordre de tirer… Corkas est abattu devant sa femme et son fils. À l’hôpital, Corkas est entre la vie et la mort. Faisant confiance à Bilel, il le missionne de donner son testament à sa famille. De son côté, Bart retrouve Hugo. Arthur et Gabriel s’expliquent. En route et en état d’ébriété, Hugo et Bart fauchent accidentellement Arthur…