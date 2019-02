Résumé de la semaine du 19 au 22 février 2019

Cette semaine, Marianne a annoncé à Chloé et Alex que Margot est enceinte de 8 mois car elle fait un déni de grossesse. Victor Brunet donne de l’argent à Kylian pour qu’il quitte Sète. Mais Arnaud a filmé toute la scène. Flore va pouvoir s’en servir contre Brunet et récupérer Infos Sète. En cavale, les malaises de Margot se font de plus en plus intenses. Chloé annonce aux amis de Margot qu’elle est enceinte et qu’elle fait un déni de grossesse. Sur le bord de la route, Margot perd les eaux et est transférée à l’hôpital. Kylian reste à ses côtés pour l’accouchement. Elle donne naissance à un petit garçon, César. Mais Kylian est arrêté. En prison, Bilel découvre que Corkas envisage de s’évader. Leïla souhaite que son mari dénonce Corkas mais Bilel a trop peur des représailles de Corkas.