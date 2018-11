Résumé de la semaine du 19 novembre au 23 novembre

Cette semaine, Bilel et Leïla sont toujours au chevet de Noor. Soraya avoue à son père avoir utilisé son ordinateur. Elle y fait une surprenante découverte… Bilel aurait visionné un article pouvant l’impliquer dans l’accident de bus. Soraya a de gros doutes sur l’innocence de son père et pense qu’il a trafiqué les freins de la voiture de Chardeau. Une discussion qu’ils ont à l’hôpital devant Noor, qui sort du coma. De son côté, Samuel mène l’enquête et paye l’employé du parking pour obtenir l’enregistrement le soir du drame. À son tour, Soraya découvre que Bilel a bien saboté la voiture de Samuel… Le pensant coupable, Leïla ne peut pardonner à Samuel la conséquence de son acte. Ils se séparent. Pendant ce temps, Samuel fait du chantage à Bilel et le menace d’aller le dénoncer à la police s’il ne le laisse pas être avec Leïla. Clémentine rentre de l’hôpital. Elle n’attend qu’une chose, retrouver Maxime ! Sûre de ses sentiments, elle avoue à Olivier son infidélité. En prison, Béatrice intègre la cellule de Laurence, qui est soulagée de sa venue. Mais cette dernière, incarcérée pour homicide après la mort de son mari, est anxieuse. Et pour cause, Lou a avancé son rendez-vous. Son avocate veut médiatiser son procès. Lou se sert donc de la fille de sa cliente, Sara, pour communiquer sur l’affaire…