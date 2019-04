Résumé de la semaine du 1er au 5 avril 2019

Cette semaine, Arthur est toujours à l’hôpital après avoir contracté une maladie nosocomiale à l’hôpital. Sa fièvre est toujours aussi forte et l’adolescent à des hallucinations. Sous le choc, Sandrine s’en prend à Bart et lui annonce qu’Arthur va peut-être perdre son bras. Pour le faire payer, elle l’exclut du lycée pendant plusieurs jours. Un soir, Flore surprend Bart et Hugo en train de s’embrasser. Elle le prend à part et l’interdit de revoir son fils contre de l’argent. Ce dernier refuse et avoue être amoureux de Bart. Mais Julien est jaloux. De son côté, Arthur est autorisé à sortir. C’est Victoire qui annonce la bonne nouvelle à toute la famille ! Mais de retour chez lui, il reçoit des menaces de mort… Arthur et Gabriel ont peur pour leur vie. Ils réussissent à récupérer la fameuse clef dans le sac de Charlie ! Ils sont impliqués dans un trafic de portables. Charlie les intercepte et menace de les balancer ! Elle veut faire partie du coup. Il s’agit de Julien… De son côté, un homme livre un faux témoignage à la police. Il avoue qu’il s’agissait d’Hugo au volant lors de l’accident ! Ce dernier est en état d’arrestation.