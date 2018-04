Le résumé de la semaine du 2 au 6 avril

Cette semaine n’a pas été de tout repos pour Lucie. La pauvre jeune femme a été piégée par Marc Véry pour qui elle éprouve des sentiments. Longtemps restée aveuglée par celui-ci, Lucie s’est retrouvée à l’hôpital s’en se rendre compte qu’elle a été victime par celui qui prétend l’aimer. Cependant, Lucie lui a révélé ses infidélités d’antan et cela aurait pu bien lui être fatale puisque Marc véry a tenté de mettre fin à sa vie elle aussi. Grâce aux recherches d’Anna et Bart, Karim a pu reconnaître Marc Véry dans un article présentant Marc Keller, le tueur aux alliances. Alors pour le capitaine, plus de doutes, le prétendu profiler est en bel et bien celui qu’il traque. Les avertissements de Karim auront alors payé puisque Lucie finit par admettre la réelle identité de Marc après avoir reconnu le collier qu’il lui avait donné autour du cou de Marc Keller sur l’article. Cependant, cela a été trop tard puisque le tueur a eu le temps de prendre en otage Anna Delcourt, la protégée de Karim. Plus de peurs que de mal, Lucie et Karim finirent par trouver Marc Véry et l’arrêter. Ses meurtres prendront alors fin laissant néanmoins Lucie profondément attristée. Quant à Alex, son été devient de plus en plus préoccupant. Gardé en observation à l’hôpital, il est perturbé par un rêve des plus étrange dans lequel un jeune garçon semble être en danger…Rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1 pour des épisodes inédits de Demain nous appartient.