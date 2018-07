Résumé de la semaine du 2 au 6 juillet

Cette semaine, Robin a retrouvé Lola après 10 jours sans nouvelle. Elle le quitte brutalement et sans ménagement. Juste après la vente du mas ostréicole de Jeanne, la jeune femme avait complètement disparu du jour au lendemain. Pour Chloé et Anne, ce comportement est très bizarre. Après quelques recherches, elles trouvent son compte Instagram et Lola n’a pas l’air d’avoir des problèmes d’argent. Après les révélations de ses parents sur son amie, Judith coupe les ponts avec Lola. On découvre que Lola est en réalité la fille de Victor Brunet et qu’elle avait pour mission de tout faire pour que son père rachète le mas à bas prix. Le plan de Lola était de se faire engager au mas et d’user de ses charmes pour monter Robin et Alex l’un contre l’autre. Dans le dernier épisode de la semaine, on quitte Robin qui est en plein délire. Il pense qu’il a des cafards sur lui et menace de se jeter par-dessus le balcon ! Que lui arrive-t-il ?