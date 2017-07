Le résumé de la semaine 2  

Que s'est-il passé cette semaine ? On découvre notamment que la bombe avait été posée sur le bateau de Lyès et d'Anna. Anna et Maxime sont donc disculpés. De son côté, Martin est accusé d'avoir posé la fameuse bombe, mais a un alibi. A côté de cela, Anna recouvre peu à peu à la mémoire, elle apprend aussi qu'elle a déjà été enceinte. Mais de qui ? Roch Moreno découvre les chansons écrites par Betty et veut l'inscrire à un concours de talents mais Jessica se moque ouvertement d'elle dans une vidéo qu'elle poste en ligne. Betty perdant toute confiance en elle, ne veut plus y participer. Sara et Yasmine se rapprochent. Soraya met en garde Yasmine qui est en train de tomber amoureuse. Mais Yasmine fait fi des conseils de cette dernière et finit par embrasser Sara dans un élan de joie. Victoire, elle, en a assez de la relation charnelle qu'elle entretient avec l’inconnu de l'hôtel, elle la rend folle. Elle décide par conséquent de tout arrêter. Mais Franck revient à la charge et dévoile son visage. Rendez-vous lundi dès 19h20 sur TF1 pour découvrir la suite de Demain nous appartient !