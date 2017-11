Le résumé de la semaine du 20 au 24 novembre

Tiphaine, jeune médecin brillant, est tombée très amoureuse d'Alex au point de l'enlever et de le retenir prisonnier. Pour elle, pas de doute, Alex est l'homme de sa vie et elle souhaite se marier avec lui. Afin qu'il reste ensemble, Tiphaine lui administre un produit pour qu'ils meurent ensemble. Mais à son réveil, Alex a disparu et Tiphaine ère dans les couloirs de l'hôpital. Heureusement, Chloé et la police le recherchent sans relâche. Le corps d'Alex est retrouvé et a réussi à être sauvé par Marianne. Mais Tiphaine est dans la nature et enlève Chloé, sa principale rivale. Alex et la police montent une opération pour arrêter la jeune femme. Martin tire sur Alex pour faire croire à Tiphaine qu'Alex est mort. Lucie arrête Tiphaine. Grâce au gilet pare-balle, Alex va bien. Comment vont continuer les histoires entre Chloé et Martin, ainsi que Lucie et Alex ? Pour le moment, la famille Delcourt a besoin de se reconstruire. Chloé attend l'arrivée de son cousin, Thomas Delcourt, qui a également été l'amour de jeunesse de Flore. En allant le chercher à la Marina, Chloé découvre son cousin blessé à terre. Quelqu'un lui a tiré dessus... Résumé de la semaine du 20 au 24 novembre de demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.