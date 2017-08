Le résumé de la semaine du 21 au 25 août  

Que s'est-il passé cette semaine dans demain nous appartient ? Léonard Vallorta a été emmené à l'hôpital d'urgence suite à son agression. L'arme utilisée vient du domaine des Vallorta. Judith est victime d'une intoxication à un dangereux pesticide. Son cas est grave et elle a besoin d'une greffe d'un rein. Malheureusement, aucun membre de la famille Delcourt n'est compatible. Il reste peut-être un espoir avec Bart. Betty Moreno doit se battre pour sa place dans le cours de chant. Victoire quitte Franck et reçoit le soutient sans faille de sa soeur. Bart rencontre Mathieu Vanier qui a sauvé son grand-père mais peu de temps après, Bart disparait. Elisabeth et Flore sont très inquiètes. Résumé de Demain nous appartient de la semaine du 21 au 25 août.