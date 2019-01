Résumé de la semaine du 21 au 25 janvier

Cette semaine dans Demain nous appartient, Lucie découvre qu’une caméra de surveillance a été placée sur sa veste le soir où elle et Marc Véry ont eu une aventure. Leur vidéo est devenue virale… Suite à cet incident, Véry se retrouve à l’hôpital après avoir été roué de coups. Il avoue à Lucie que Karim est à l’origine de ces blessures. De son côté, Sandra Meyer n’est pas si innocente qu’elle le prétend et a une nouvelle cible : Sylvain Moreno. Pour l’attirer dans ses filets, la tueuse sabote volontairement son disjoncteur… Après trois meurtres, c’est au tour du mari de Christelle de se retrouver sous son emprise. Karim et Georges investiguent et grâce à l’aide de Victoire, ils découvrent que Lucie pourrait être la future victime de Sandra Meyer ! À son tour, le lieutenant Salducci se retrouve prise au piège. Mais l’équipe de Martin arrive à temps et place la meurtrière sous les barreaux ! Face à Marc, elle lui avoue ses crimes, mais ce dernier ne réagit pas. Il réussit à prendre la fuite avec Lucie… En cavale, elle refuse de le suivre et le libère. Au lycée, Morgane, une nouvelle infirmière scolaire fait son entrée. De son côté, Laurence est libérée et elle retrouve ses fils et Sandrine. Mais celle-ci met ses distances face à Laurence… Margot apprend qu’une ferme où seront entassés des veaux est en cours de construction à Sète. Remontée, elle se met en danger en y mettant le feu ! Sur place, elle se fait rattraper par les surveillants, mais un jeune homme vient à son secours…