Résumé de la semaine du 22 au 26 octobre

Cette semaine, Victor Brunet et son ex-femme Carla se battent pour la garde de leur fils. Pour pouvoir se reconstruire, Carla refuse que Timothée reste à Sète là où Lola est morte. Mais Victor désapprouve, sa vie et tous ses amis sont ici. Un vrai choc pour Timothée qui ne se sent pas prêt à quitter Sète. Lorsque Noor lui rend visite, il est désorienté et lui révèle qu’il souhaite rejoindre sa sœur ! Aussitôt, Timothée est porté disparu… Mais Noor pense savoir où il se cache. Avec ses amies Betty et Judith, les filles sillonnent la plage et finissent par le retrouver. Pour l’empêcher de s’envoler pour Miami, elles ont l’idée de le cacher dans des thermes désaffectés ! Un endroit lugubre où des phénomènes étranges se reproduisent… Mais Timothée se retrouve de nouveau disparu ! Lorsque les filles le retrouvent, il est au sol et inconscient. Quand il reprend ses esprits, il avoue à ses amies qu’ils ne sont pas seuls. L’endroit serait habité par le fantôme de Lola. Timothée en est sûr, elle est ici pour lui transmettre un message ! Par précaution, Noor décide de rester à ses côtés. Paniqués, Victor et Carla lancent un avis de recherche. Martin écoute leur témoignage mais entre eux deux, c’est la guerre. Furieuse, elle l’accuse d’être à l’origine de la mort de Lola. Pendant ce temps aux thermes, Timothée reçoit un message inquiétant de sa sœur. « Dans peu de temps, il va se passer quelque chose de grave… ». Prémonition ou hallucination ?