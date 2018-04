Le résumé de la semaine du 23 au 27 avril

Alex a réussi à recoller les différents morceaux de ses visions pour apprendre enfin la vérité sur son enfance. Il sait que ses parents lui ont menti et que ses visions sont en réalité des souvenirs de son enlèvement dans la forêt. La police fait le lien avec Jeanne Bellanger qui recherche son fils disparu depuis plus de 40 ans et qui a fait appel au détective Prigent pour le retrouver. Mais Prigent reste toujours introuvable. Anna reconnait Alex sur la photo que Jeanne a donné à la police. Il n’y a plus de doute, Alex est bien le fils de Jeanne Bellanger, et le frère de Robin. La vérité éclate au grand jour et Alex apprend les circonstances de son kidnapping. Jacques et Catherine ne pouvaient pas avoir d’enfant naturellement. Quand ils ont trouvé le petit Paul perdu dans la forêt, ils l’ont ramené chez eux et l’ont élevé comme leur fils. La police vient arrêter le couple Bertrand pour enlèvement d’enfant. Alex fait connaissance avec sa mère biologique et son frère qu’il connaissait déjà. Mais les deux hommes ne s’apprécient pas du tout. Catherine est désespérée. Alex ne lui parle plus et elle va devoir passer devant la justice. Elle décide de prendre une grande quantité de médicaments pour mettre fin à ses jours… Va-t-elle s’en sortir ? Pour en savoir plus, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient.