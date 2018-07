Résumé de la semaine du 23 au 27 juillet

Cette semaine, Cédric, l’ex de Rose, refait surface. C’est lui qui a menacé Raphaël lors de sa séance de dédicace. Raphaël décide d’aller le voir pour mettre les choses au clair. Mais Cédric estime que sa vie est gâchée à cause de Raphaël depuis qu’il aurait trafiqué son scooter… Rose et Raphaël invitent les Delcourt à un déjeuner au cours duquel ils montrent des photos de jeunesse. Certaines photos sont embarrassantes pour Chloé et rendent Alex furieux et jaloux. Marianne continue de mettre Chloé en garde contre Raphaël. Elle lui rend visite et lui demande pourquoi il est revenu à Sète alors qu’ils avaient un « accord ». Elle lui demande de se tenir à l’écart de Chloé. Elle semble en vouloir beaucoup à Raphaël. Marianne demande également de l’aide à Cédric. Mais celui-ci refuse de l’aider et préfère régler ses propres affaires. Nina ne répond pas bien au traitement. Elle a besoin d’une greffe de moelle osseuse. Mais Karim et Lou ne sont pas compatibles. Marianne propose une solution alternative à Lou et Karim qui pourrait sauver Nina : greffer Nina avec la moelle osseuse d’un bébé médicament. Lou et Karim seraient donc obligés de refaire un enfant ensemble. Cette décision demande une profonde réflexion.