Le résumé de la semaine du 23 au 27 octobre

Lili s'est servie de Marcus pour venger la mort de son fils. Elle tient Laurence responsable du suicide de son fils en prison. Chloé est persuadée que Marcus est toujours en vie. Ils trouvent l'ordinateur de Marcus et amène cette preuve à la police. Le plan de Lili commence à se fissurer. Lili tend un piège à Marcus et appelle la police. Pendant ce temps, Lili propose une randonnée à Sara et Lucas. Elle veut se venger de Laurence en ôtant la vie de Lucas. Son dernier défi : le saut de l'Ange. Heureusement, Lucie arrive sur les lieux accompagnés de Laurence. Lili réalise le dernier défi en faisant le saut de l'Ange de la falaise. A l'hôpital, Rémy Valski, jeune infirmier, tente de trouver sa place auprès de sa maître de stage, Leïla. Mais l'arrivée de Tiphaine, sa sœur médecin, vient tout perturber. Alors qu'Alex doit amener ses enfants en vacances, son bateau a disparu...