Résumé de la semaine du 24 décembre au 28 décembre

Cette semaine, DNA fête Noël ! Réconciliée avec son fils, Chloé a pu profiter des fêtes de fin d’année avec Maxime. Marianne, Anna et Karim se sont joints au repas du réveillon chez les Delcourt. Pendant la soirée, tous les convives ont reçu un texto d’André : il est prêt à leur avouer toute la vérité et à répondre à leurs questions autour d’un repas ! C’est avec surprise qu’ils apprennent l’homosexualité d’André. Encore sous le choc, Marianne a tout de même du mal à comprendre ses 35 années d’absence… Compréhensive, Chloé compte bien rattraper le temps perdu et renouer les liens avec son père ! Alors que tout le monde est en famille, personne ne se doute que le soir même de Noël, Florian, le nouvel officier de police a été tué… Au moment de l’autopsie, Lucie et Karim apprennent avec effroi que l’assassin lui a prélevé le cœur. Martin et son équipe comprennent très vite qu’il s’agit d’un psychopathe. Déterminé à élucider cette enquête, le lieutenant Saldducci est persuadé que le tueur a copié Marc Véry… Alors qu’elle se rend en prison, Lucie découvre que le tueur aux alliances est mort ! Avec Georges, ils se rendent sur sa tombe pour lui faire un dernier adieu… Bouleversée par le décès de son ex, Lucie s’ouvre à Karim, qui n’a aucune pitié pour le tueur en série qu’il était. En balade avec Victoire, Lucie a un flash et revoit Marc dans la rue…