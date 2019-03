Résumé de la semaine du 25 au 01 mars 2019

Cette semaine, Corkas et Bilel se sont évadé de la prison avec l'aide d'un gardien de prison. Corkas retrouve sa femme et son fils. Corkas a voulu tuer Bilel mais celui n'est pas un tueur et décide de le laisser partir. Bilel se réfugie chez Chardeau. Leila et Bilel se retrouvent enfin mais celle-ci lui demande d'aller se rendre à la police. Bilel demande de l'aide à Alex qui accepte de le cacher au Mas. Maxime découvre que Bilel est caché au Mas et décide de prévenir la police.