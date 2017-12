Le résumé de la semaine du 25 au 29 décembre

Karim est très enchanté de rencontrer son ami d'enfance Oscar. Malheureusement, Oscar a été poignardé et Karim va chercher ardemment le coupable. Entre temps, la famille Delcourt retrouve un beau bébé sous leur sapin. Une lettre est déposée à côté signée Célia Fontaine, une ancienne élève de Chloé. Chloé la retrouve quelques jours plus tard sur la plage. Mais Anna apprend que Célia serait la coupable et aurait tenté d’assassiner Oscar. Après les déclarations d'Anna, Karim arrête Célia chez Chloé qui se retrouve avec le bébé. Laurence essayer de sauver le cas de Célia en lui demandant des précisions mais le silence de Célia rend la tâche difficile. Maxime et Noé, le bébé de Célia ont disparu. Maxime fuirait-il les services sociaux. Bastien et Victoire continue de vivre leur relation en tant que sex friend. Marianne essaye de sauver sa relation avec son ex amant qui est maintenant son directeur à l'hôpital. Ca s'annonce difficile pour la femme au cœur dur.