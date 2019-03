Résumé de la semaine du 25 au 29 mars 2019

Cette semaine, Arthur a été percuté par Bart et Hugo. Grièvement blessé, l’adolescent à un traumatisme crânien et une fracture au bras. Malheureusement, Laurence n’a pas réussi à l’empêcher de sortir ce soir-là. Une fois la police sur place, Bart innocente Hugo en se faisant passer pour coupable. Karim l’interroge et pense qu’il tente de protéger son ami. De son côté, Lucie questionne Arthur, sorti du coma. Il prétend ne se souvenir de rien. Mais il ment pour protéger Gabriel. Bart retombe dans les bras d’Hugo sous les yeux d’un autre homme jaloux. Malheureusement, la plaie d’Arthur s’infecte et son état se dégrade après avoir contracté un staphylocoque doré. Il risque de perdre son bras… Furieuse, Sandrine s’acharne sur Bart au lycée. De son côté, Margot renonce à ses droits parentaux et veut confier César à l’Aide Sociale à l’Enfance. Chloé et Anna tentent de la raisonner, mais en vain… Va-t-elle regretter son choix ?