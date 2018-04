Résumé de la semaine du 26 au 30 mars

Les Delcourt ont été complètement chamboulés en apprenant la disparition de Chloé Delcourt. La pauvre jeune maman avait été enlevée par le tueur aux alliances qui était fin prêt à passer à l’acte et faire une nouvelle victime. Mais heureusement, Chloé a réussi à s’échapper d’entre les griffes d’un loup sans répit. Elle et Flore relatent les mêmes faits : cette mélodie et l’ambulance. Eddy Vallorta a ensuite été suspecté d’être le tueur puis a eu un alibi. Céline Vanneau a été la 6e victime. Celle-ci est retrouvée morte Joaquim et Sandrine. Christophe, qui a entretenu une liaison avec la jeune femme, a été à son tour soupçonné d’être le coupable. Afin de mettre un terme aux ravages du tueur aux alliances, Lucie Salducci décide de tout mettre en œuvre pour le retrouver. Mais alors qu'elle retrouve son repaire, elle se fait piéger par celui-ci. Le pire reste toutefois à venir quand elle découvrira le visage de celui qu’elle traque...Pour en savoir plus, rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1.