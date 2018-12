Résumé de la semaine du 26 novembre au 30 novembre

Cette semaine, Samuel apprend que Bilel est responsable de l’accident de bus. Il en profite pour lui faire du chantage : Leïla contre l’enregistrement du parking. Il refuse. Lucie continue son enquête et l’interroge, mais Bilel ne parle pas. Rongé par le remords, il met un terme à sa relation avec Leïla et va se dénoncer au poste de police, contre l’accord de Soraya. De son côté, Clémentine affronte sa fille et lui annonce qu’elle et Olivier se séparent. Elle lui avoue que Maxime partage sa vie ! Sous le choc, Garance s’en prend à son ancien petit-ami. Rapidement, la nouvelle se propage. Chloé s’oppose à cette relation et l’interdit de revoir Clémentine. Alors qu’Olivier décide de déménager, Maxime s’installe chez elle. Enceinte et en prison, Rose est persuadée que son bébé va mal. Elle consulte le docteur Chardeau qui l’informe qu’elle est en danger…