Résumé de la semaine du 27 au 31 mai 2019

Cette semaine, Amanda est placée en garde à vue après avoir posté des photos de Victoire sur Internet. Interrogée par Martin et Georges, la jeune infirmière craque et jure qu’elle n’a pas empoisonnée Victoire. L’état de cette dernière se dégrade de jour en jour… En prison, Amanda a les mêmes symptômes que sa rivale. Georges trouve la cause de l’empoisonnement au plomb de sa petite amie. Il s’agit d’oursons en guimauve envoyés par un inconnu. À l’hôpital, Renaud réussit à rattraper le mystérieux livreur, c’est Mathieu ! Il avoue ne pas connaître le client qui a demandé cette requête. Victoire reconnaît un suspect. Il s’agit de son ex, Thibault. L’équipe de Martin tente de le cacher à Georges. Mais ce dernier découvre toute la vérité. Se sentant trahit, il s’effondre et se rapproche d’Amanda. Georges l’utilise pour trouver des informations sur ce fameux Thibault… Il le retrouve et devient son otage. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.