Le résumé de la semaine du 27 novembre au 1er décembre

Thomas, le cousin de Chloé est retrouvé inconscient avec une balle dans l'épaule. Lucie Salducci et Martin Constant mènent donc l'enquête pour retrouver le coupable. Les deux policiers vont passer du temps à identifier l’agresseur. Cette situation a soulevé pas mal de soupçons quant à l'identité de Thomas. Avec le kidnapping d'Alex par Tiphaine, les sentiments d'Alex et Chloé ont été bouleversés remettant ainsi en question le stade de leur relation. Thomas Delcourt et Flore Vallerta, anciens amoureux de jeunesse, renouent doucement leurs liens. Mais la brigade policière continue d'enquêter sur le mystère de Thomas et Raphael Perez (soupçonné d'avoir déjà commis des délits). Maxime Delcourt découvre un sac rempli de billets détenu par Thomas qui va l'amener en garde à vue dû à ses achats douteux. Cet argent va alors soulever beaucoup de questions mais va néanmoins affiner les recherches de Martin et Lucie. Le criminel Perez menace alors Thomas de lui restituer l'intégralité de son argent soit 200 000 euros ou il s'en prendra à Flore, sa bien-aimée. Dans cette situation tendue, Lucie et Martin arrêtent Thomas. La vie de Flore est ainsi en péril. Le jeu de Bastien et Victoire prend fin. En effet, Fabienne la mère de Bastien les surprend en train de converser sur leur mensonge et prend la décision de quitter l'appartement. Jessica sort avec Baptiste, un jeune homme riche. Elle fera tout pour lui plaire et sera même prête à jouer un rôle pour le séduire...quitte à mentir. Baptiste s'en rendra vite compte mais acceptera de se réconcilier avec elle. Rémy réintègre l’hôpital. Il faut dire que son amour pour Soraya a été un élément majeur à sa décision de rester à Sète faisant ainsi la joie de sa mère.