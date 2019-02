Résumé de la semaine du 28 janvier au 1er février

Cette semaine, Margot se lie d’amitié avec Kylian, un militant vegan. Il est venu à son secours lorsqu’elle a été agressée par des surveillants, après avoir mis le feu au projet de ferme de Victor Brunet. Mais son amie Jessica la met en garde… Déterminés à lutter contre la souffrance animale, Margot et Kylian entrent par effraction et saccagent le Spoon ! Le jeune homme montre bientôt son vrai visage : il est à l’origine de l’agression de Robin, le frère d’Alex. Une manifestation opposant les pros vegan et les habitants de la ville de Sète est initiée Kylian. Mais elle dégénère rapidement, malgré l’intervention d’Anna et de Karim. Victor Brunet surprend le nouveau couple s’enfuir et les rattrape. Au court d’une altercation, Kylian le met à terre… De nouveaux couples se forment : Sandrine retrouve l’amour dans les bras de Morgane, Victoire et Georges se trouvent enfin !