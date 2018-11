Résumé de la semaine du 29 octobre au 2 novembre

Cette semaine, Noor et Timothée logent toujours aux thermes. Lola a un nouveau message pour son petit frère. Avec l’aide précieuse de Betty et Noor, Timothée compte bien décoder le message de sa sœur. Astucieux, il a créé un dispositif composé de bouteilles en verre. Dorénavant, chaque lettre est rattachée à un son. Mais que signifie « Halloween Cimetière », la réponse à son énigme ? De son côté, Gwen a trouvé la cachette des fugueurs et tente de les raisonner de rentrer chez eux ! Déguisés pour se rendre au cimetière, ils sont poursuivis par Karim et Georges, mais réussissent à les esquiver. Le soir d’Halloween, Timothée retrouve sa sœur, qui lui donne un rendez-vous important. De retour chez lui, l’adolescent oblige Lou à l’amener à la Pointe Courte. Sur place, ils retrouvent Victor Brunet, inconscient. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a survécu à un arrêt cardiaque. Pendant ce temps, Lola pousse Timothée à embrasser Noor ! Mais un terrible accident mettant en danger la vie de Noor va bientôt se produire… Chez les Beddiar, l’ambiance est toujours électrique. Bilel s’accroche et rejette leur séparation. De son côté, la décision de Leïla est prise. Elle demande le divorce. Fou de rage, il a coupé les vivres à sa femme en bloquant sa carte…