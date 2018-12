Résumé de la semaine du 3 décembre au 7 décembre

Cette semaine, Chloé et Maxime reçoivent une vidéo d’un mystérieux inconnu, qui leur lance une énigme. S’ils arrivent à réaliser les missions, elles bouleverseront leur vie ! Très vite, Maxime ne se sent pas capable. Sa mission : réconcilier Clémentine et Garance. De son côté, la petite amie de Maxime souhaite déménager dans une maison adaptée à son handicap. Elle fait appel à Olivier pour se prêter caution solidaire, mais il refuse. Mère et fille se retrouvent mais la conversation tourne mal et Garance s’en va. Elle refuse de pardonner Clémentine. De son côté, Anna retrouve André, son père. Lorsque ce dernier rend visite à Marianne à l’hôpital, le choc est trop brutal et elle s’évanouit. Inquiet, Renaud cherche à en savoir davantage sur l’identité de cet homme, qui est en réalité le père d’Anna et de Chloé. Tourmentée, Jessica fait des cauchemars de Cottin, son ancien agresseur. Épaulée de sa psychologue, l’adolescente décide d’affronter ses démons et rend visite à Jérôme Cottin en prison. Un moment important pour Jessica de laisser parler son cœur et se libérer d’un lourd poids… À l’hôpital, Samuel Chardeau est formel, Rose et son bébé sont en danger. Le diagnostic tombe : la future maman souffre de pré-éclampsie. Lorsque Chloé rend visite à son amie, elle la pousse à reprendre son traitement contre la bipolarité. Mais Rose refuse et songe à s’évader…