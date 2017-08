Le résumé de la semaine 3  

Margot accuse Bart Vallorta de l'avoir violée mais Karim découvre qu'il s'agit en réalité de Guillaume Bartoli. Anna est à la recherche de l'enfant qu'elle a eu, il y a 17 ans. Il se pourrait que ça soit Bart Vallorta ! Chloé et Martin se rendent compte que le danger plane toujours sur Anna et enquêtent de leur côté. Ils se rapprochent et s'embrassent suite à la bagarre entre Alex et Martin. Betty participe au concours de talent, c'est un succès ! Elle rencontre Lorène, un agent qui lui propose un rendez-vous. Betty y va en cachette mais perd ses moyens et s'enfuit en courant, laissant Lorène en plan. Sara est en colère lorsqu'elle apprend que Yasmine savait que Lyès la trompait et qu'elle le lui a caché. Elles finissent par s'expliquer et renouer. Mais Yasmine décide de rentrer à Paris. Franck et Victoire se disputent, il aimerait avoir les clés de son appartement. Mais quand elle se fait "comme par hasard" cambrioler, elle décide de lui donner clés. Karim et Lucie recueillent les aveux de Guillaume Bartoli, il a bien violé Margot lors de la fête au club nautique. Ils pensent qu'il a aussi posé la bombe sur le bateau mais Guillaume nie en bloc ! Il serait quand même impliqué...