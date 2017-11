Le résumé de la semaine du 30 octobre au 3 novembre

Chloé, Maxime et Judith sont inquiets. Alex a disparu sans donner de nouvelles. Au départ en colère, Chloé est de plus en plus inquiète. Ce n'est pas le genre d'Alex de partir comme cela. En allant sur son bateau, Chloé se fait agresser par le locataire du bateau. Peu de temps, le corps du locataire est retrouvé sur le bateau et les empreintes d'Alex se trouvent sur le couteau qui a servi à tuer le locataire. Maxime et Chloé apprennent que Lucie et Alex étaient en couple. Chloé reçoit un sms d'Alex lui disant qu'il va bien mais est-ce vraiment le cas ? Du côté de Bastien, la situation se complique. Sa mère Fabienne, lui annonce qu'elle est enceinte. Mais qui est le père du bébé ?