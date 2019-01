Résumé de la semaine du 31 décembre au 4 janvier

Cette semaine, Marc Véry se fait passer pour mort. Le médecin légiste coopère sous le chantage… Sceptique, le lieutenant Salducci a des doutes et pense qu’il est encore en vie ! De leurs côtés, Karim et Georges n’y croient pas une seconde. Pour en avoir le cœur net, Lucie exhume la tombe du tueur aux alliances et découvre un cercueil vide ! Au commissariat, l’enquête avance. Martin Constant énumère plusieurs pistes, dont la possibilité d’un complice… Un soir chez elle, Lucie reçoit un appel de Marc… Alors qu’il est dans la nature, la police intervient sur une nouvelle scène de crime. Il s’agit d’une femme. Le mode opératoire est identique au meurtre de Florian. Marc Véry s’introduit chez Lucie et clame son innocence ! Pour lui, il s’agit d’un copycat. Interrogé par Lucie, Marc est menacé par Martin ! Mais lorsque Lou est agressée, le discours du tueur aux alliances devient crédible. Au lycée, Margot et Arthur font la connaissance de Yara, une fugueuse…