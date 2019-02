Résumé de la semaine du 4 au 8 février

Cette semaine, Karim interroge Margot au commissariat après l’altercation avec Victor lors de la manifestation. Pour protéger son petit ami, elle fait croire que c’est elle qui a frappé Brunet. De son côté, Kylian a de plus en plus de soucis avec la justice et avoue à Margot qu’il veut quitter Sète. Amoureuse, elle refuse qu’il parte. En état d’arrestation, ce dernier est finalement relâché par manque de preuves. Menacée par Victor Brunet, Flore vire Anna d’Infos Sète. Excédé, Bart n’approuve pas le comportement de Flore et décide de quitter le foyer familial. Au Spoon, Margot menace de mort Chantal lors d’une soirée anti-vegan. Lorsqu’elle pénètre dans sa boucherie, elle découvre avec effroi un mannequin à son effigie couvert de sang… On découvre qu’il s’agit d’un coup de Victor Brunet. Le riche homme d’affaires se sert de Kylian pour faire régner la terreur dans la ville. Accompagnée par Renaud, Marianne se fait opérer. Affaiblie par l’opération, elle fait une chute de tension et ce réveil à l’hôpital. Renaud a dû mettre au courant Leïla, qui promet de garder le secret… Hébergé chez Anna, Bart est formel et ne veut plus habiter avec Flore !