Le résumé de la semaine 4  

Suite à son accident, Anna fait une fausse-couche. Elle passe du temps chez sa sœur Chloé et commence à se souvenir de son passé. Elle aurait eu une relation amoureuse avec Fabrice Vallorta, qui serait alors le père de Bart. Karim découvre que les détonateurs ont été achetés par quelqu'un du domaine Vallorta et Bastien lui donne un mobile : il arrête Flore. Martin et Chloé continuent de mener leur enquête de leur côté, Martin se fait tirer dessus par Eddy en inspectant un hangar chez les Vallorta. Avec l'aide de sa sœur Jessica, Betty Moreno réussit à convaincre Lorène de lui donner une seconde chance. Elle doit maintenant convaincre ses parents de signer le contrat que Lorène lui propose. Lou est de retour. Karim et Margot tente de l'aider à reprendre contact avec Nina. Elle va voir le docteur Laval et met un nom sur sa maladie : dépression post-partum. Franck sème le doute dans la tête de Victoire, il lance une embrouille entre elle et sa soeur, et répond à sa place à ses mails professionnels.