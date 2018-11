Résumé de la semaine du 5 novembre au 9 novembre

Cette semaine, Timothée a tenté d’empêcher Noor de se rendre à la sortie scolaire. Après l’avoir menacé d’un danger, Noor ne l’écoute pas et décide d’y aller. Pendant le trajet retour, la lycéenne est debout et filme une vidéo pour son amie Judith, aux États-Unis. Au même-moment, le bus percute une voiture et se renverse. Le chaos s’installe… Indemne, Chloé réussit à appeler les secours. Un plan d’urgence est mis en place à l’hôpital de Sète. Pompiers et police sont rapidement déployés. Sur place, la voiture qui a provoqué l’accident est retrouvée. Au volant, c’est Samuel Chardeau, qui s’en sort avec quelques égratignures. Lorsque Leïla arrive, Chloé lui informe que sa fille n’a pas été retrouvée ! Noor a été projetée à plusieurs mètres de l’impact, inconsciente. Paniquée, Leïla la prend en charge. Après avoir perdu Lèys, la maman de Noor s’interdit de perdre un autre enfant. À l’hôpital, Chardeau aperçoit Bilel et Leïla ensemble. Une enquête est ouverte et Samuel est accusé d’être à l’origine de ce drame. Interrogé par Martin et Lucie, il clame son innocence. Un prélèvement a été effectué pour voir s’il n’était pas sous l’emprise de drogue. Lorsque Renaud reçoit les résultats des analyses, son fils avait de la codéine dans le sang. L’état de santé de Jessica se détériore, elle devient aveugle. De son côté, Olivier est furieux envers Maxime et l’accuse. Pour lui, c’est de sa faute si Clémentine est paraplégique. Mais Garance le défend, Maxime a sorti sa mère du bus et l’a sauvé ! Pendant ce temps, Noor a été opérée. Timothée lui rend visite et prie pour qu’elle s’en sorte. Jessica retrouve partiellement la vue et Mathias reste à ses côtés. Samuel Chardeau est placé en garde à vue. Clémentine et Maxime se retrouvent…