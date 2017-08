Le résumé de la semaine 5  

Que s'est-il passé cette semaine dans Demain nous appartient ? Eddy séquestre Anna et Bart avant de se faire arrêter chez les Vallorta, il finit par avouer ses fautes et est envoyé en HP. Flore dit la vérité à Bart, elle n'est pas sa mère biologique. Entre-temps, quelqu'un tire sur Léonard. Judith, quant à elle, fait un malaise et se retrouve à l'hôpital. De son côté, Betty réussit à convaincre ses parents de signer le contrat. Elle doit prendre des cours de chant avec une prof qui lui mène la vie dure. Elle va devoir faire des sacrifices à commencer par l'anniversaire de Judith. L'amour n'est pas au beau fixe pour Karim, il a l'impression que Lou se replonge à fond dans son boulot pour ne pas s'occuper de Nina. Il s'aperçoit qu'elle ne va pas chez le psy. Elle lui reproche de ne plus la regarder comme une femme. Enfin, Franck demande Victoire en mariage, elle accepte. Toutefois, les soucis se multiplient au boulot, Marianne la met à pied.