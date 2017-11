Le résumé de la semaine du 6 au 10 novembre

La famille d'Alex est très inquiète suite à la disparition d'Alex. Pourquoi s'est-il enfui ? Qui est l'homme retrouvé mort sur le bateau. Chloé et Anna cherchent des indices et tombent sur des bijoux provenant d'un cambriolage. Chloé se met en danger pour retrouver le père de ses enfants. En arrivant sur le lieu de rendez-vous pour rendre les bijoux, Chloé se trouve face à Martin qu'elle croyait mort. Le choc est immense et elle a du mal à lui pardonner malgré ses explications. Chloé comprend au fur et à mesure qu'Alex a été enlevé. Tiphaine le retient prisonnier. La jeune femme joue double jeu. Médecin parfaite ayant la confiance absolue de Marianne, Tiphaine va même jusqu'à s'occuper de Judith.