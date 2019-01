Résumé de la semaine du 7 janvier au 11 janvier

Cette semaine, Lou est à l’hôpital après avoir été agressé… La police pense au meurtrier qui a tué Florian et la greffière. Son mode opératoire est identique : il lui a administré de la toxine botulique. De son côté, Lucie interroge Marc Véry, qui est transféré au commissariat. Sur place, il joue à un jeu dangereux avec le lieutenant Salducci… Mais il aide la police et leur donne un premier indice. L’assassin pourrait être un chirurgien à la retraite. Georges met la main sur un potentiel suspect, Louis Castillon, condamné il y a dix ans pour une erreur médical. Lou et Karim se rendent chez une proche de Louis… Pour faire parler Véry et faire avancer l’enquête, Lucie accepte de l’embrasser. Honnête, il lui montre le plan d’une salle d’audience sur lequel se trouvent les futures victimes… Laurence Moiret est sur la liste. Mais elle a été hospitalisée. Sur place, Lucie est frappée par le tueur…