Résumé de la semaine du 8 au 12 avril 2019

Cette semaine, Sandrine et Laurence ont eu un doute quant à la fiabilité de Flore. Elles ont vu juste, la mère de Bart et Arnaud ont bien payé un de ses employés pour qu’il livre un faux témoignage. De son côté, Bart commence à avoir des doutes sur l’honnêteté de sa mère. Anxieux, Arnaud menace son employé de le virer s’il désobéit à ses ordres. Mais l’homme perd pied et se suicide sur son lieu de travail. La police suspecte alors Flore d’être à l’origine de ce décès prématuré. Julien craque et menace Charlie avec un couteau si elle ne lui rend pas l’argent de ses téléphones volés. Encore sous le choc, la fille d’Arnaud balance tout à Flore… Sandrine et Laurence cherchent à savoir où se trouve leur cachette, idem pour Morgane et son fils Gabriel. De son côté, Hugo a été libéré. Flore met en garde Bart, mais très vite, il apprend que sa mère à soudoyer son copain. Elle finit par lui avouer qu’Hugo le trompe en cachette avec Julien. Les langues se délient et les couples se déchirent… Après avoir appris qu’Hugo était amoureux de Bart, Julien craque. Ils finissent par en venir aux mains. Bart finit par livrer la vérité à Martin Constant sur le soir de l’accident d’Arthur…