Résumé de la semaine du 8 au 12 octobre

Cette semaine, un avis de recherche a été lancé après la disparition soudaine de Clémentine. Malheureusement pour lui, Delors a été la dernière personne en contact avec elle. Après avoir écopé à huit ans de prison pour un crime qu’il n’aurait pas commis, Delors craint le pire. De son côté, Mathias rend visite à son père pour lui annoncer qua sa professeure a été enlevée. Yves n’a aucun doute : Patrick l’a kidnappé ! Alors qu’ils tentent de trouver des pistes sur la disparition de Clémentine, Garance et Olivier trouvent des taches de sang sur leur sol. L’enquête est ouverte et Lucie interroge Delors. Après analyse, le sang retrouvé chez les Doucet correspond à celui de Clémentine. Pire, son ADN a été retrouvé sur un tournevis de la caisse à outils de Patrick. Avec grande surprise, Clémentine débarque chez elle et avoue être partie de plein gré pendant 72h. Toutes les preuves contre Delors s’effondrent. De son côté, Yves considère Delors comme étant un danger. Il va tout faire pour venger la mort de sa femme. Persuadé que son père veut le tuer, Mathias l’enferme à clé chez lui ! Le jeune homme qui a témoigné contre Patrick Delors refait surface. Face à Lucie, il avoue qu’il a certainement commis une grave erreur en accusant un innocent à tort… Mais lorsque Mathias rentre chez lui, il découvre que son père s’est enfuit avec une arme à feu. Il prévient immédiatement la police. Patrick se retrouve nez à nez avec Yves qui le tient en joue. Karim et Lucie sont là et prêts à intervenir. Mais l’oracle avait vu juste. Karim tire et vise mal. Le lieutenant Salducci se prend une balle dans le ventre. De leur côté, Leïla et Bilel fête leur 25ème anniversaire de mariage ! Mais Leïla ne peut plus vivre avec son lourd secret et avoue son infidélité à son mari. Lorsque Bilel lui demande qui est son amant elle est honnête, c’est Samuel…