Le résumé de la semaine du 9 au 13 avril

Un petit garçon, un manteau rouge, une forêt, ce sont les quelques éléments qui reviennent incessamment à Alex au travers de visions. Depuis quelque temps, Alex est bouleversé par ces images qui ne le quittent plus. Pour l’aider à comprendre ce qu’il lui arrive, il décide de consulter une voyante, Oriane Vasseur, qui va lui apprendre plus tard qu’il a des dons de voyance et ainsi l’accompagner dans l’exercice de ses pouvoirs. Bien qu’il ait été réticent quant à cette nouvelle, Alex va commencer à considérer ces visions dès lors qu’il apprendra plus tard que Medhi vêtu d’un manteau rouge a disparu dans la forêt. Après de longues recherches par la brigade, Bilel et Leila Beddiar, finissent par retrouver Medhi. Hospitalisé, Medhi dévoile des éléments intrigants sur ce qu’il avait vu quand il était perdu. En effet, le petit bout de chou dit avoir vu une dispute entre deux hommes suivie d’un bruit de pétard correspondant en réalité à un coup de feu. Ces informations conduisent alors Karim dans la forêt qui finit par retrouver une arme à feu, confirmant ainsi les faits rapportés par Medhi : une altercation aurait mal tourné. De son côté, Alex croit de plus en plus à ses pouvoirs et décide même de retrouver les initiales vues dans ses visions. Il finit effectivement par retrouver l’arbre avec les initiales gravées et pense qu’il a été impliqué dans un meurtre dans le passé…Pour en savoir plus, rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1.