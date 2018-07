Résumé de la semaine du 9 au 13 juillet

Cette semaine, Robin et Alex ont découvert la triste vérité derrière la malédiction du mas. Les hallucinations de Jeanne et les délires de Robin étaient provoqués par du LSD dans les bouteilles d’eau. Tous les évènements mystérieux qui ont touché le mas ont eu un impact direct sur la valeur du mas ostréicole de Jeanne. Tout cela a profité à Victor Brunet. Lola est la fille de Victor mais également sa complice. Mais les relations entre père et fille vont vite se dégrader à cause de Lou. Lola est jalouse de la nouvelle compagne de son père, surtout quand elle obtient moins de part de la vente du mas. Alors qu’Alex et Chloé se réconcilient, Lola vient leur proposer un accord pour se venger de son père. Victor fait irruption chez les Delcourt et confronte Jeanne. Il révèle que sa mère, Fanny, a été tuée au mas il y a des années. Jeanne raconte à Alex que Fanny était une employée très active au mas. Mais elle est morte d’une crise cardiaque au mas. Jeanne essaye de dire à Victor que la mort de sa mère était un accident… Victor ne veut rien entendre et continue de menacer la destruction du mas. Alex ne se démonte pas et assure qu’il va tout raconter à la police et aux médias pour faire tomber Victor et ses méthodes d’intimidation. Alex menace même de s’enchainer à la porte du mas ! Il va devenir le pire cauchemar de Victor Brunet…