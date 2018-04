Les retrouvailles tendues d’Alex et son frère Robin (épisode 204)

Jeanne vient de retrouver son fils Paul, disparu depuis plus de 40 ans. Elle souhaite maintenant que ses deux fils se retrouvent également. Mais la rencontre entre Alex et Robin ne va pas se passer comme prévu. Les deux hommes se connaissaient déjà et ne s’apprécient pas tellement. Lorsque Robin apprend que son frère Paul est en vie, il n’y croit pas et prend sa mère pour une folle. C’est alors qu’Alex vient à sa rencontre et le ton commence à monter. Malgré les arguments de Jeanne et d’Alex, Robin ne veut rien entendre et claque la porte. Extrait de l’épisode 204 de Demain nous appartient.