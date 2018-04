RÉVÉLATION – Alex serait-il le fils disparu de Jeanne Bellanger depuis plus de 40 ans ? (épisode 201)

Aujourd’hui, Karim a convoqué Jeanne Bellanger au commissariat. Il voulait la confronter à propos des virements qu’elle faisait au détective Prigent qui a disparu dans la forêt. Auparavant, elle lui avait confié qu’elle le rémunérait pour la vente de son mas. Mais Karim a découvert que les virements remontent à plus de 2 ans, hors Jeanne Bellanger a mis son mas en vente il y a peine 6 mois. La femme avoue alors qu’elle avait employé Prigent pour retrouver son fils Paul, disparu il y a plus de 40 ans. Mais Prigent a profité d’elle pour lui soutirer de l’argent. Alors que Karim regarde des photos de petit Paul, Anna rentre dans l’appartement et reconnait le garçon… C’est Alex ! Alex serait-il le fils disparu de Jeanne Bellanger depuis plus de 40 ans ? Extrait de l’épisode 201 de Demain nous appartient.