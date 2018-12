RÉVÉLATION – André avoue la raison de son départ ! (épisode 363)

L’heure est aux aveux… Après 35 années d’absence, André est prêt à révéler la raison de ce long départ. Pour l’occasion, il a réuni toute sa famille autour d’un dîner. Remontée, Marianne ne peut s’empêcher de le tacler et lui lancer des reproches : « À quel moment tu comptes arrêter cette mascarade ? ». Alors que l’ambiance se dégrade et que la gêne se fait sentir, le père d’Anna et de Chloé se jette à l’eau : « À l’époque je savais déjà que je n’aimais pas les femmes mais les hommes ». Maintenant que le secret est dévoilé, comment va réagir son entourage ? Marianne et ses filles vont-elles réussir à lui pardonner ? Extrait de l’épisode 363 de Demain nous appartient du mardi 25 décembre 2018.