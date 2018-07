REVELATIONS - Lola dévoile son coup monté à Chloé et Alex (épisode 245)

Bien que le duo semble indestructible, il semble aujourd’hui s’effriter petit à petit…Depuis que son père s’est attaché à Lou, Lola semble avoir changé de trajectoire. Lola tente effectivement de dissuader son père de rémunérer Lou pour sa collaboration dans la vente du mas. Pour cause, la jeune femme de 20 ans anime une jalousie pour son père qui partage depuis quelques jours son amour avec une autre femme qu’elle. Et surtout, elle désire en réalité bénéficier de l’intégralité de l’argent du mas. Alors, afin de mettre la pression à son père, elle décide de concocter un nouveau plan. Elle se rend directement chez les Delcourt et met à nue le plan qu’elle avait mis en exécution chez les Bertrand et les Delcourt. Chloé ne comprend pas le but de ses confessions, d’autant plus que cela pourrait lui porter préjudice. En tout cas, c’est ce que pense Chloé mais Lola pense autrement : elle espère qu’elle ira rapporter à la police et mettre son père en danger. Et si, elle est soupçonnée de quelque chose, elle utilisera comme à ses habitudes, son charme et son art de la manipulation pour la déculpabiliser… Extrait de l’épisode 245 de Demain nous appartient.